Irak'ın yumurta almayı durdurması sektörü vurdu

Irak'ın yumurta alımını durdurması ile sektörde kriz başladı.

Irak'ın yumurta alımını durdurması ile sektörde kriz başladı. Tüketiciler yumurtayı ucuza alırken, üreticiler ise zarar etmeye başladı.



Türkiye'de yılda 24 milyar yumurta üretilirken, üretilen yumurtanın yüzde 25'i ihracata gidiyor. Beyaz et ve yumurta üretiminden elde edilen ihracat geliri 2 milyar dolar. İhracata giden günlük 15 milyon yumurtanın yüzde 80'i Irak pazarına gidiyor. Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması ile başlayan krizde tüketicinin bir süre daha gün daha ucuz yumurta yemesi gündemde.



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde veterinerlik yapan Ethem Kuruçay, "Türkiye yumurta sektöründe dünyada 8. sırada. İhracat anlamında da dünyada 3. sıradayız. Buna rağmen dezavantajımız, ihracatımızı sınırlı ülkelerle yapıyor olmamız. Yılda yaklaşık 24 milyar yumurta üretiyoruz Türkiye olarak, bunun yaklaşık 6 milyarını ihracata veriyoruz. Bu günde yaklaşık 15 milyon yumurtayı sınırlarımızın dışına çıkartıyoruz demektir. Irak'ın yumurta alımını durdurması sektörü krize soktu. Bu da Türkiye'de vatandaşların yumurtayı 1,5 ay daha ucuza yiyeceğini gösteriyor" diye konuştu.



Kuruçay, "Burada eksikliğimiz, ihracata verdiğimiz yumurtanın yüzde 80'inin tek bir ülkeye bağımlı olması."Bu ülke Irak, yıllarca bu anlamda bir ticaretimiz oldu. Türk tavukçuluğu da Irak'ı bu anlamda besleyecek şekilde büyüdü. Kendi iç tüketimimizden ziyade ihracata dayalı olarak büyüdük. Irak artık bizden yumurta almıyor, kendi sektörünü koruyor. Irak'ın haricinde Azerbaycan, Katar, Libya gibi halen yumurta ihraç ettiğimiz yerler var, fakat bunlar bütün içerisinde çok az bir yer teşkil ediyor. Irak'ı tekrar kazanmak için teşebbüsler sürüyor. Bu yüzden şu an tüketici rahat, çünkü ucuz yumurta yiyorlar. Yumurta maliyetinin çok altında satılıyor. 34 kuruşa üretilen yumurta şu an 13 kuruşa satılıyor. Günde üç yüz bin yumurta üreten bir üretici, her gün üzerine elli bin lira koyarak bunları zararına satıyor" dedi. - BURSA

