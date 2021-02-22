Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi tarih verdi

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmet yetersizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti. Protestolar başkent Bağdat 'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlerin tamamını da kapsamıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir grup protestocu valilik binasının önünde toplanarak binaya taş atmaya başladı.

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti