Irak'ın Zikar kentinde 1 protestocu öldü - Son Dakika

Irak'ın Zikar kentinde güvenlik güçleriyle hükümet karşıtı protestocular arasında yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.



Irak'ın Zikar kentinde "Mesaiyi engelleme" grubunun bir üniversitedeki mesaiyi engellemeyi girişimi sonucu güvenlik güçleriyle grup arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçlerinin, söz konusu grubu üniversiteden uzaklaştırmak için şiddette başvurmasıyla, 1 protestocu hayatını kaybetti 1 protestocu ise yaralandı.



Irak'ta 4 aydır devam eden hükümet karşıtı protestolarda devlet daireleri ve okulların kapatılmasını talep eden protestocular "Mesaiyi engelleme" ekibi kurdu. Grup açılan bütün daire ve okulları kapatırken zaman zaman da devlet dairelerinin kapılarını kaynakla kapattı.



Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre Ekim 2019'da başlayan protestolarda, 543 kişi hayatını kaybederken 25 binden fazla protestocu da yaralandı. - ERBİL