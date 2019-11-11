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Son Dakika Güncel Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü

Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de, hükümet karşıtı göstericilere müdahale sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Zikar kentinde 4 gösterici öldü, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de, hükümet karşıtı göstericilere müdahale sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan Zikar Sağlık İdaresinden bir kaynak, 4 kişinin öldüğünü ve 90 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölen ve yaralanan göstericilere, güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle müdahalede bulunduğunu belirten kaynak, müdahale sırasında göstericilerin attığı taşlardan dolayı da çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca dün yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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