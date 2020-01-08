Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı

15 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Irak'ın Zikar vilayetinde Haşdi Şabi milisleri göstericilere saldırdı: 7 yaralı, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi mensubu bir grup silahlı, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'nin orta kesiminde yer alan El-Habbubi Meydanı'nda hükümet karşıtı eylemlere devam eden göstericilere ateş açtı ve meydandaki çadırları ateşe verdi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırının, göstericilerin, bugün Necef'de defnedilmesi beklenen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Basra'dan getirilen naaşını taşıyan kortejin Nasıriyye'den geçmesine karşı çıkması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den görgü tanıklarının iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı, ancak geçmişte yaşanan buna benzer olaylarda göstericilerin hedef alındığı iddiaları yalanlanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Haşdi Şabi, Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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