Son Dakika Haberleri: Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
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Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

6 saat önce

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.


Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentindeki Nasr ve Zeytun köprülerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında 14 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Göstericiler hükümete yönelik baskıları artırmak amacıyla 4 gündür En-Nasıriyye'deki köprüleri araç trafiğine kapatıyor.

Emniyet makamlarının da kentte artan gerginliği kontrol altına almak için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Irak'taki gösteriler


Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.


Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.


Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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