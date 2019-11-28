Son Dakika Haberleri: Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü
Son Dakika Güncel Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü - Son Dakika

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü

6 saat önce

Irak güvenlik güçlerinin ateş açması Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanması Yüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde...

Irak güvenlik güçlerinin ateş açması

Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması

Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması

Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanması

Yüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:36 Kaynak: AA
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