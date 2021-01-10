Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde bir polis öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis öldü, 5 gösterici yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Olayda bir polisin hayatını kaybettiğini, göstericilerden 5 kişin de yaralandığı kaydedildi.

Zikar emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili de Nasıriyye'de güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbede esnasında bir polisin bilinmeyen bir kişi ya da kişilerce vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği de dün yaptığı yazılı açıklamada ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde 2 günde 2 kişinin suikaste kurban gittiğini, aralarında güvenlik unsurlarının da bulunduğu 43 kişinin yaralandığını, 30 göstericinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı geniş çaplı protestolar aynı yılın sonlarında Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesine neden olmuştu.

Kısmi yoğunlukta devam eden protestolara katılan Irak halkı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den gerçek reformların yapılmasını, göstericilerin ölümünden sorumlu olanların yargılanmasını, yolsuzlukla mücadele ve temiz seçimler gibi bir dizi talebin yerine getirilmesini istiyor.