Son Dakika Haberleri: Irak İnsan Hakları: "Abd Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri 11 Binden Fazla Sivil Öldürdü"

Irak İnsan Hakları: "Abd Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri 11 Binden Fazla Sivil Öldürdü"

40 dakika önce

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin son 4 yılda Irak ile Suriye'de DEAŞ'a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800'e yakın sivili öldürdüğünü duyurdu.

Irak İnsan Hakları:
Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin son 4 yılda Irak ile Suriye'de DEAŞ'a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800'e yakın sivili öldürdüğünü duyurdu.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin son 4 yıl içerisinde Irak ile Suriye'de yürüttüğü operasyonlar kapsamında DEAŞ'a karşı düzenlediği hava saldırılarında 11 bin 800'e yakın sivili öldürdüğünü ifade etti. ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Komiserliği, son 4 yıl içerisinde aralarında 2 bin 300 çocuk ve bin 130 kadın olmak üzere yaklaşık 11 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, Koalisyon Güçleri'nin açıkladığı rakamların gerçeği yansımadığını belirtirken, söz konusu hava saldırılarında ise 8 bine yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların tazminat davası açmaya çağıran Irak İnsan Hakları Komiserliği, Koalisyon Güçleri'nden de konuyla ilgili açıklama yapmaya ve Irak hükümetini de soruşturma başlatmasını gerektiğini dile getirdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye'deki bombardımanlarında bin 114 sivilin öldüğünü doğrulamıştı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Politika
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