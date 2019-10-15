Son Dakika Haberleri: Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu
Son Dakika 3. Sayfa Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu

Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu

2 saat önce

Irak'ta geçen hafta meydana gelen hükümet karşıtı gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin yapılan açıklamada 110 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu, System.String[]

Irak'ta geçen hafta meydana gelen hükümet karşıtı gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin yapılan açıklamada 110 kişinin öldüğü bildirildi.


Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Necef kentinde hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 2 protestocunun dün hayatını kaybetmesinin ardından 5 gün süren protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 110 kişiye ulaştığı kaydedildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim'de başlayan ve ardından Şii nüfusun yoğun olduğu güney illerine sıçrayan işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği protesto gösterilerini bastırmak için güvenlik güçleri aşırı güç kullanmıştı. 6 binden fazla kişinin yaralandığı gösterilerin ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti. - ERBİL

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'da harekat rahatsızlığı! Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı düzenlendi
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti 5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]