Irak İnsan Hakları Komisyonu:

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, öldürülen gencin hiç kimseyi öldürmediğini savunarak, " Bağdat'ta vahşice öldürülen genç masum" açıklamasında bulundu.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 5 protestocunun ölümüne neden olduğu iddia edilerek güvenlik güçlerinin gözü önünde linç edildikten sonra cesedi cadde ortasında direğe asılan 15 yaşındaki Heytem Ali'nin öldürülmesiyle ilgili yankılar sürüyor. Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, vahşice öldürülen gencin cesedinin caddede asılmasını şiddetle kınayarak olayla ilgili soruşturma yapılmasını isterken, Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da gencin hiç kimseyi öldürmediğini söyledi.



Heytem Ali'nin cesedinin sokak ortasında sürüklenerek direğe asılması olayıyla ilgili açıklama yapan Iraklı Şii mercii Sistani, olayı şiddetle kınayarak soruşturma yapılmasını istedi. Her türlü kaçırma, öldürme ve cinayet olayını şiddetle kınadığını belirten Sistani, ülkenin istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bu gibi olayların tekrarlanmaması ve sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.



Gencin 5 kişiyi öldürdüğü iddialarını yalanlayan Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da maktulün cinayet işlediği iddiaları doğru olsa bile bu şeklide öldürülmesinin yanlış olduğunu aktardı. Dün hiçbir protestocunun öldürülmediğinin kaydedildiği açıklama, vahşi cinayeti işleyenlerin cezalandırılması için güvenlik güçlerinden üzerine düşen görevi yapması istendi.



Konuya ilişkin bir açıklama da Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden geldi. Komiserlik, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, öldürülen gencin kimseyi öldürmediğini ileri sürdü. Gencin hunharca öldürülmesini sert bir dille kınayan komiserlik, hükümetin barışçıl protestocularla sabotajcıları birbirinden ayrıt etmekte çaresiz kaldığını belirterek, olaya seyirci kalan güvenlik güçlerini görevini yerine getirmemekle suçladı. Bu gibi cinayetlerin tekrarlanmaması için hükümeti acilen soruşturma başlatarak olayın faillerini cezalandırmaya çağıran Irak İnsan Hakları Komiserliği, protestocuların kendilerini kontrol etmesini ve aralarına sızan sabotajcıları kovmasını istedi. - ERBİL