Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556 - Son Dakika

Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556

45 dakika önce

Irak'ta geçen yıl ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556, System.String[]

Irak'ta geçen yıl ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı'nın medya ofisinin basına dağıttığı rapora göre, ülkede 25 Ekim öncesinde başlayan hükümet karşıtı protestolarda öldürülenlerin sayısı 556'ya ulaştı.

Raporda, rakamlara herhangi bir şüphe duyanların delillerini ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütünün raporlarında ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in önceki açıklamalarında ülkedeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sırasında 600 kişiden fazla kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Ekimde başlayan protestolar, 1 Aralık 2019'da Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya zorlamıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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