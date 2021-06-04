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Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

04.06.2021 23:08
Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı, System.String[]

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından arandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliye, 2 ay ev hapsi verildi.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından arandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliye, 2 ay ev hapsi verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen, hakkında tutuklama kararı bulunan ve Irak İnterpol'ü görevlilerince aranan Irak uyruklu A.T.A.A'nın yakalandığı bildirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.T.A.A'ya 2 ay ev hapsi verildi.

Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı
Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı

İnterpol, Bolu, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu'da yakalandı - Son Dakika


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