Son Dakika Haberleri: Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı
Son Dakika Güncel Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı - Son Dakika

Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı

6 saat önce

İran ve Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha önce yaya geçişine kapatılan Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı, System.String[]

İran ve Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha önce yaya geçişine kapatılan Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Irak Gümrükler Heyetinden yapılan açıklamada, Irak'tan İran'a tek yönlü olarak yaya geçişinin durdurulduğu Şelemçe Sınır Kapısı'nın tekrardan açıldığı ifade edildi.

Heyet, 16 Kasım'daki açıklamasında, İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin tek taraflı durdurulduğu belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, İran genelinde patlak veren protestolarda en az 115 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceğini belirtmişti.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurmuştu.

Hükümet, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 23 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 23:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]