Irak, İran Büyükelçisine nota verdi - Son Dakika
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Irak, İran Büyükelçisine nota verdi

13.03.2022 21:13
Irak, İran Büyükelçisine nota verdi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'yi bakanlığa çağırarak, Erbil saldırısından dolayı nota verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi'yi bakanlığa çağırarak, Erbil saldırısından dolayı nota verdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, İran Büyükelçisi Mescidi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Erbil saldırısından dolayı kendisine nota yazısı teslim edildi.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını üstlenmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıklamıştı.

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Irak, Erbil saldırısı nedeniyle İran Büyükelçisine protesto notası verdi Irak, Erbil saldırısı nedeniyle İran Büyükelçisine protesto notası verdi Irak'ın Erbil kentinde füzeli saldırı yapıldı (2) Irak'ın Erbil kentinde füzeli saldırı yapıldı (2)

Dışişleri Bakanlığı, Erbil, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak, İran Büyükelçisine nota verdi - Son Dakika


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