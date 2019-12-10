Son Dakika Haberleri: Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı
Son Dakika Güncel Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı - Son Dakika

Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı

6 saat önce

Irak yönetimi, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.

Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı, System.String[]

Irak yönetimi, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.

Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.

Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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