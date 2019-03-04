Son Dakika Haberleri: Irak, İran'dan Yıl Sonuna Kadar Elektrik Alacak

Irak, İran'dan Yıl Sonuna Kadar Elektrik Alacak

1 saat önce

Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib, İran'dan 2019 yılı sonuna kadar elektrik ithalatı yapacaklarını söyledi.

Irak, İran'dan Yıl Sonuna Kadar Elektrik Alacak, System.String[]
Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib, İran'dan 2019 yılı sonuna kadar elektrik ithalatı yapacaklarını söyledi.

Iraklı Bakan, Bağdat'ta katıldığı ekonomi konulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'dan elektrik ithalatımız geçici bir durum. Bu durum, yıl sonuna kadar, elektrik üretimi için doğal gaz yatırımı yapana kadar sürecek." dedi.

Ülkesinin İran'a olan elektrik borcuyla ilgili Hatib, "İki ülke arasında bu konuda anlaştığımız bankacılık sistemi mevcut." demekle yetindi.

Uzun yıllar süren savaş ve şiddet olaylarından dolayı elektrik altyapısı tahrip olduğu için Irak, İran'dan elektrik ithalatı yapıyor.

Irak'ta elektrik kesintisi yaşanmaması için 23 bin megavat saat elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Ülkede, yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, İran, Güncel
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