Son Dakika Haberleri: Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"

Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların yaralı olmayacağını belirterek, "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız" dedi.

Irak:
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların yaralı olmayacağını belirterek, "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız" dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 3 günlük ziyaret için geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanı el-Hekim, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların yaralı olmayacağını belirterek, komşu ülke İran'ın yanında olduklarını söyledi. Ülkesinin ABD ile İran arasındaki krizin son bulması için arabuluculuk yapacağını belirten el-Hekim, iki ülke arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğuna dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise, ülkesinin nükleer sözleşmeyi ihlal etmediğini savunarak, bütün Körfez ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaya çalıştıkların ifade etti. Ülkesinin gerek ekonomik, gerekse askeri savaşa karşı koyacağını söyleyen Zarif, Irak hükümetine tutumundan dolay teşekkürlerini iletti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:35 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]