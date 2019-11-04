Son Dakika Haberleri: Irak, İran'ın Kerbela Konsolosluğundaki saldırıyı kınadı
Son Dakika Güncel Irak, İran'ın Kerbela Konsolosluğundaki saldırıyı kınadı

Irak, İran'ın Kerbela Konsolosluğundaki saldırıyı kınadı

7 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, bazı göstericilerin İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırısını kınadı.

Irak, İran'ın Kerbela Konsolosluğundaki saldırıyı kınadı, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanlığı, bazı göstericilerin İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırısını kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı misyon ve konsoloslukların güvenliğinin sağlanması kırmızı çizgidir. Misyonların korunması için güvenlik güçleri tüm tedbirleri alacak." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın Kerbela Konsolosluğuna yönelik saldırının kınandığı açıklamada, olayın iki komşu ülkenin ilişkilerini etkilemeyeceği kaydedildi.

Irak'ta yüzlerce gösterici, dün gece ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğuna girmeye çalışarak, bina önünde Irak bayrağı açmıştı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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