Irak, İran'ın talebi üzerine sınır kapılarını yaya geçişine kapattı

Irak hükümeti, İran yönetiminin talebi üzerine ülkenin güneyi ve doğusundaki 2 sınır kapısını tek taraflı olarak yaya geçişine kapattı.

Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin güneydeki Şelemçe ve doğudaki Eş-Şib Sınır Kapısı'dan tek taraflı durdurulduğunu ifade etti.



Irak'ın resmi haber ajansı INA'da daha önce yer alan haberde, Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin, Şelemçe Gümrük Kapısı'na açılan ana yolu trafiğe kapattığı belirtilmişti.



Um Kasr Limanı yeniden trafiğe açıldı



Yerel medyadaki haberlere göre Irak'ın ihracat ve ithalatının can damarı olan Basra'daki Um Kasr Limanı'na açılan yolları dünden bu yana kapatan göstericiler, eylemlerine son verdi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.