Son Dakika Haberleri: Irak, İran'ın talebi üzerine sınır kapısını yaya geçişine kapattı
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Irak, İran'ın talebi üzerine sınır kapısını yaya geçişine kapattı

6 saat önce

Irak hükümeti, İran yönetiminin talebi üzerine ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde İran'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'ndan yaya geçişini durdurdu.

Irak, İran'ın talebi üzerine sınır kapısını yaya geçişine kapattı, System.String[]

Irak hükümeti, İran yönetiminin talebi üzerine ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde İran'a açılan Şelemçe Sınır Kapısı'ndan yaya geçişini durdurdu.

Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin tek taraflı durdurulduğunu ifade etti.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'da daha önce yer alan haberde, Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin, Şelemçe Gümrük Kapısı'na açılan ana yolu trafiğe kapattığı belirtilmişti.

Um Kasr Limanı yeniden trafiğe açıldı

Yerel medyadaki haberlere göre Irak'ın ihracat ve ithalatının can damarı olan Basra'daki Um Kasr Limanı'na açılan yolları dünden bu yana kapatan göstericiler, eylemlerine son vererek yolu araç trafiğine yeniden açtı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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