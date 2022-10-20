Irak-İran sınırında akarsu manzaralı çay ocağında, iki ülkenin para birimi geçiyor

Irak'ın İran'la sınırının sıfır noktasına yer alan ve iki ülke parasının geçtiği çay ocağı, her gün onlarca kişiyi ağırlıyor.

Halepçe'nin Biyara nahiyesi ile İran'ın sınır köyü Hanagarmala'yı çevreleyen dağın eteğinde, ahşap malzemelerle kurduğu çay ocağını işleten 60 yaşındaki Mam Derviş Ali'nin, bulunduğu yerin konumu ve misafirlerine gösterdiği ilgi dolayısıyla iki ülkeden de çok sayıda müşterisi bulunuyor.

Irak-İran sınırın ortasından geçen akarsuyun yanı başında kurulu ocağında sabahın erken saatlerinde çayını demleyen Mam Derviş, geç saatlere kadar misafirlerine hizmet veriyor.