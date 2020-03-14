Irak, İran ve Kuveyt'le karşılıklı sınır ticaretini durdurma kararını uzattı - Son Dakika

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında, İran ve Kuveyt'le sınır kapıları üzerinden karşılıklı ticaretin askıya alınma süresini uzattı.

Başbakanlık Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, ikinci bir duyuruya kadar İran ve Kuveyt'le sınır kapıları üzerinden karşılıklı ticaretin askıya alınma süresinin uzatılması yönünde karar aldı.

Söz konusu kararın, Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında alındığı aktarıldı.

Irak, İran ve Kuveyt'le sınır kapıları üzerinden karşılıklı ticareti 8-15 Mart tarihlerinde askıya aldıklarını duyurmuştu.

Irak-İran sınır kapıları sadece Iraklıların ülkeye dönüşüne açık bulunuyor. Kapılar 16 Mart'ta tamamen kapatılacak.

Irak'ta, Kovid-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.