Irak, İran yük gemisinin batma nedeninin bilinmediğini bildirdi - Son Dakika

Irak Ulaştırma Bakanlığı, İran yük gemisinin ülke karasularında batma nedenlerinin henüz bilinmediğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran yük gemisinin (Behbehan) Irak karasularında battığı, ancak sebebinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Açıklamada, mürettebattan 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin kurtarıldığı aktarılarak, gemide bulunan diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Batan geminin rotasının Basra Um Kasr Limanı olduğu ve inşaat malzemesi taşıdığı bilgisi paylaşıldı.