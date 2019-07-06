Son Dakika Haberleri: Irak: "İsrail'i boykot etmeye devam ediyoruz"
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Irak: "İsrail'i boykot etmeye devam ediyoruz"

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın İsrail'i boykot etmeye devam ettiğini söyledi.

Irak:
Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın İsrail'i boykot etmeye devam ettiğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf, ABD'nin Irak Büyükelçiliği tarafından basına doğru olmayan açıklamaların yapıldığını belirterek, "Yurt dışındaki misyonlarımızın katıldığı konferans veya oturumlarda Filistin'i ilgilendiren konulara basın ve dünya ülkeleri özen göstermektedir. Birçok sefer olduğu gibi söz konusu konferanslara katılan heyetlerimizin yapmış olduğu açıklamaların bir bölümünü kesilerek Irak'ın prensipli duruşunu saptırmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Irak'ın Filistin hakkındaki tarihi tutumunun devam ettiğini belirtilen Sahhaf, "İsrail'in işgali ve Arap toprağını gasp etmesini reddettiğimiz için işgalci devletle herhangi bir ilişkimiz olmadığını ve boykot prensibine hala devam ettiğimizi vurgulamak istiyoruz" dedi.

Irak'ın bölgesel ve dünya platformlarında tarih boyunca Filistin davasına ve halkının mücadelesine destek olduğu kaydeden Sahhaf, "Irak, toprağını gasp edip insanları katleden ve zorla göç ettiren zorbacı yönetimle ilişkileri normalleştirmeyi reddeden tutumundan taviz vermeyecek" dedi. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Irak, Güncel
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