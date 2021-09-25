Irak: "İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz" - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup tarafından düzenlenen "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" konulu toplantının ardından Irak Başbakanlığından, "İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz" açıklaması geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Erbil kentinde dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grubun düzenlediği toplantıda Irak'ın da diğer Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemesine Irak hükümetinden tepki geldi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme talebinde bulunan ve kendilerini Arap Şii ve Sünni aşiretlerinin temsilcileri olduklarını iddia eden tarafların Irak halkının değil, sadece kendi görüşünü ifade ettikleri vurgulandı. Söz konusu toplantının genel seçimlerin yaklaştığı sırada yapılmasının, "seçimlerin adil ve şaibesiz bir şekilde geçmesine engel olunması" amacı taşıdığı kaydedildi.

"İsrail ile normalleşme fikri Irak devletince kabul edilmez" denilen açıklamada, "Irak hükümeti tarih boyunca Filistin halkının haklı davasını savunmuştur. Irak'ın Filistin haklarının savunulması, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması konusunda tavrı değişmez" ifadeleri yer aldı.

Erbil'de dün aşiretler reisleri oldukları iddia edilen bir grup, Irak'ın İsrail ile ilişkiler kurmasını talep etmişti. - BAĞDAT