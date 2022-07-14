Irak, Kerkük'te çiftçilerden 180 bin ton buğday satın aldı - Son Dakika
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Irak, Kerkük'te çiftçilerden 180 bin ton buğday satın aldı

14.07.2022 20:00

Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle Irak'ın Kerkük kentindeki çiftçilerden yaklaşık 180 bin 900 ton buğday satın alındığı bildirildiIrak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kerkük Hububat Şirketi Basın Sorumlusu Sali Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...

Rusya- Ukrayna savaşının gıda güvenliğinde yol açtığı kriz nedeniyle Irak'ın Kerkük kentindeki çiftçilerden yaklaşık 180 bin 900 ton buğday satın alındığı bildirildi

Irak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Kerkük Hububat Şirketi Basın Sorumlusu Sali Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerden buğday alımının son yılların en yüksek miktarı olduğunu ifade etti.

Çiftçilerden yaklaşık bir ay önce buğdayların satın alınmaya başlandığını aktaran Salah, şu ana kadar 180 bin 900 ton buğday satın alındığını kaydetti.

Salah, çiftçilerden buğdayın tonunun 850 bin dinara (yaklaşık 570 dolar ) alındığını aktardı.

Daha önceki yıllarda satın alınan buğdayların karşılığındaki ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Salah, ancak bu yıl hiçbir sorun ve ertelemenin olmadığını dile getirdi.

Salah, her yıl yaklaşık 200 bin ton buğday satın aldıklarını ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğinde meydana gelen krizden dolayı çiftçilerdeki tüm buğdayları satın alacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kerkük, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, Kerkük'te çiftçilerden 180 bin ton buğday satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak, Kerkük'te çiftçilerden 180 bin ton buğday satın aldı - Son Dakika
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