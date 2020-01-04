Irak: "Koalisyon Güçleri onaysız eylem yapamaz" - Son Dakika
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Irak: "Koalisyon Güçleri onaysız eylem yapamaz"

7 saat önce

Irak'ta, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan hiçbir eylem yapmamasına karar verildi.

Irak:

Irak'ta, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan hiçbir eylem yapmamasına karar verildi.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan, hiçbir eylem yapmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.


Öte yandan, Koalisyon Güçleri ve NATO'nun, Irak ordusunu eğitim misyonlarının askıya alınma kararına ilişkin ise Halef, "Silahlı Kuvvetlerimizi eğitmek için alternatif yollarımız var" demekle yetindi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:42 Kaynak: İHA
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