Irak, komşu İran'daki koronavirüs vakaları nedeniyle bir sınır kapısını kapattı - Son Dakika
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Irak, komşu İran'daki koronavirüs vakaları nedeniyle bir sınır kapısını kapattı

6 saat önce

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturdu.

Irak, komşu İran'daki koronavirüs vakaları nedeniyle bir sınır kapısını kapattı, System.String[]

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kriz masası oluşturdu.

İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi Iraklıları endişelendirdi. Bazı Iraklılar, sosyal medyada, yetersiz altyapıya sahip ülkede korona ile mücadele için İran'a açılan gümrük kapılarının kapatılmasını talep etmeye başladı.

Twitter'da "İran'la sınırları kapatın" etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı mesajlarda da "Öncelik sağlık olmalı", "Yardım edin" gibi ifadeler kullanıldı.

Bu gelişmelerin ardından Meysan Valiliği, komşu İran'a açılan Şeyb Gümrük Kapısı'nın koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Basra ve Diyala valiliklerinden yapılan açıklamalarda ise, İran-Irak arasındaki sınır kapılarında sağlık birimlerinin bulundurulduğu, buraya gelen Iraklı ve İranlı vatandaşların kontrollerden geçirildiği belirtildi.

Irak ile İran arasındaki 1450 kilometrelik sınır hattı üzerinde toplam 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Kriz masası kuruldu

Öte yandan, Irak resmi haber ajansı INA, gerekli tedbirlerin alınması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir kriz masası kurulduğunu bildirdi.

INA'nın haberinde, Sağlık Bakanlığının Irak'ın İran'a açılan gümrük kapılarının kapatılması talebinde bulunduğu yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu da İran ile uçak seferlerinde herhangi bir aksamanın veya iptalin söz konusu olmadığını kaydetti.

IKBY Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adıl, yaptığı basın açıklamasında, IKBY Bakanlar Kurulunun koronavirüsün bölgede yayılmasının önüne geçilmesi için bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Adıl, toplantıda bölge halkının sağlığının korunması için alınacak önlemlerin görüşüleceğini söyledi.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin talimatı doğrultusunda virüsle mücadele için özel bir bütçe temin edildiğini aktardı.

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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