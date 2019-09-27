Son Dakika Haberleri: Irak, Körfez'de İran'la koalisyona hazır değil
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Irak, Körfez'de İran'la koalisyona hazır değil

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim, ülkesinin İran'ın teklif ettiği Körfez ülkeleriyle koalisyona katılmaya hazır olmadığını bildirdi.

Irak, Körfez'de İran'la koalisyona hazır değil, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim, ülkesinin İran'ın teklif ettiği Körfez ülkeleriyle koalisyona katılmaya hazır olmadığını bildirdi.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında basına açıklama yapan Hakim, Irak'ın Körfez'de İran'la koalisyona katılma konusuna ilişkin soruya, "Biz bu aşamada bu koalisyona katılmaya hazır değiliz. Taraflar arasında sükunet sağlanıncaya ve görüşmeler yeniden başlayıncaya kadar zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Körfez bölgesindeki tüm ülkelere karşılıklı anlayış, egemenliğe saygı ve saldırmazlık esasına dayanan "Hürmüz Boğazı'nda barış için ümit koalisyonu" adını verdiği bir girişime katılma teklifinde bulunmuştu.

İran hükümeti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu koalisyonun ilk aşamada, BM gözetiminde Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Kuveyt'i kapsayacağını açıklamıştı.

Körfez, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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