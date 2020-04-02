Korona virüsü ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Irak'ta Sağlık Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.



Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen Mart ayının ortasından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağına uyum gösterildiği takdirde gelecek Mayıs ayının sonlarında korona virüsünün sona ereceği söylendi. Sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı Irak'taki korona virüsü vakası 728'e yükselirken 52 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi ise iyileşerek hastaneden taburcu oldu. - ERBİL