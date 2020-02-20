Irak, koronavirüs nedeniyle İranlılara vize vermeyecek - Son Dakika
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Irak, koronavirüs nedeniyle İranlılara vize vermeyecek

6 saat önce

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldı.

Irak, koronavirüs nedeniyle İranlılara vize vermeyecek, System.String[]

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesi üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına vize verilmemesi kararı aldı.


İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Kovid -19 nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtildi.

Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.

Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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