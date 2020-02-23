Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı - Son Dakika

Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı

6 saat önce

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı.

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavirüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Abdulmehdi'nin, "İran vatandaşlarının hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmemesi" yönünde aldığı kararın süresini uzattığı kaydedilen açıklamada, giriş yasağının ne kadar uzatıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'dan dönen 911 kişi karantinada

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde İran'dan dönen toplamda 911 kişinin karantina altına alındığını söyledi.

İran ve Irak arasındaki 8 gümrük kapısından biri olan Süleymaniye vilayetindeki Başmak Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Muhtar Hacı Ali de İran'dan dönen Irak vatandaşlarına, IKBY İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıklarının talimatları doğrultusunda sınırda gerekli tıbbi işlemlerin uygulandığını ifade etti.

Ali, Irak vatandaşlarının ayakta muayene edildikten sonra her ihtimale karşı Süleymaniye kent merkezindeki hastaneye nakledildiklerini kaydetti.

Şubatın 20'sinden sonra ise Başmak Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye dönen 380 Iraklının karantina altına alındığını aktaran Ali, koronavirüsün sıçramaması için söz konusu vatandaşların gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Irak'ın koronavirüse karşı tedbirleri

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de dün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı

İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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