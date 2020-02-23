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Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı
6 saat önce
Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı
Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavirüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:25
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