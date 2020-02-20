Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı - Son Dakika

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı

7 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı. Irak, İran'a yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini de askıya almıştı.

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapattı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

UÇAK SEFERLERİNİ DE ASKIYA ALMIŞTI

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, koronavirüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti. Covid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı
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Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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