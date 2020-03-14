Irak koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı - Son Dakika
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Irak koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı

6 saat önce

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerkük-Bağdat kara yolu 3 gün ulaşıma kapatıldı.

Irak koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı, System.String[]

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerkük- Bağdat kara yolu 3 gün ulaşıma kapatıldı.

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu ulaşıma kapatma kararı alındığını söyledi. Uygulamanın gece yarısından itibaren başlayacağını ve 3 gün süreceğini aktaran Ani, toplu taşıma ve özel araçlarla kentler arası seyahatleri durdurarak virüsün yayılma riskini azaltmak istediklerini ifade etti.

Güneydeki Necef kentine de tüm giriş ve çıkışların 2 gün boyunca yasaklanması kararı alındı. Necef Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Necef havaalanının kapatılmasına ve kent merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Basra Valiliği de kente tüm giriş ve çıkışların yasaklandığını ve uygulamanın 3 gün devam edeceğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.


Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kerkük, Bağdat, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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