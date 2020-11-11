Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı - Son Dakika

Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı

11.11.2020 23:04

Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı Irak'ın yumurta ihracatının durmasının ardından dip yapan yumurta fiyatları, pandemi sürecinin ardından ise zirve yapıyor.

Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı

GAZİANTEP - Irak'ın yumurta ihracatının durmasının ardından dip yapan yumurta fiyatları, pandemi sürecinin ardından ise zirve yapıyor. Son bir ay içerisinde yumurtanın koli fiyatına gelen yüzde 30'luk zam gelirken, yumurta üreticileri ise zammın maliyet artışından kaynaklandığını kaydetti.

Yumurta fiyatında uçuk bir artış olmadığını ifade eden Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Uygur, yaşanan maliyet artışlarından dolayı yumurta fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Irak'ın ithalatı durdurmasından dolayı uzun süredir yumurtayı maliyetinin altında sattıklarını aktaran Kenan Uygur, "Yumurta kalitesine ve maliyet artışlarına baktığımızda hala bizim üreticimizin aleyhinde bir fiyat skalası var" dedi.

"Koli çıkış fiyatı 15 ile 16 lira arasında"

30'lu yumurta kolisinin üreticiden çıkış fiyatının 15 ile 16 lira arasında olduğunu, ancak fiyatın boyuta ve büyüklüğe göre değiştiğini sözlerine ekleyen Uygur, "Bizim kendi işletmemizde 2 milyon yumurta tavuğumuz var. Ortalama günlük 1 milyon 700 ile 1 milyon 800 bin arasında yumurta üretmekteyiz. Ürettiğimiz yumurtaların bir kısmını ihracata, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirliklerindeki diğer ülkeler ve çok da az olsa Irak'a gönderiyoruz. İç piyasada da ulusal, bölgesel ve yerel marketlerin birçoğunun tedarikçisiyiz. Türkiye'de üretilen yumurtanın yüzde 15'lik kısmı Gaziantep'te üretiliyor. Son yıllarda bu sektörde en büyük kapasite artırımı ve en büyük yatırım yapan şehir Gaziantep'tir. 5 yıl öncesine kadar Gaziantep yumurta üretiminde çok küçük bir pay sahibiydi. Ancak şuan ciddi bir paya sahip. Şuan ki ekonomik şartlardan dolayı şu an yeni yatırımlar yapılmıyor. 2019'un başından beri yatırımlar yapılmıyor. Hatta yeni yatırımlar yapılmadığı gibi bazı üreticiler üretim azaltmasına gidiyor" diye konuştu.

Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı
Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı

Gaziantep, Yumurta, Uygur, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Irak krizinde dip yapan yumurta fiyatı pandemi sürecinde arttı - Son Dakika Ekonomi


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