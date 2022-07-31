IKBY Başkanı Barzani'den Irak'ta krizin taraflarına "Erbil'de diyalog" çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Iraklı taraflara Erbil'in ev sahipliğinde siyasi diyalog önerisinde bulundu.

Barzani yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki siyasi durumu ve gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini, siyasi tarafları sorunların çözümü için azami itidal göstermeye ve doğrudan diyaloğa girmeye çağırdıklarını belirtti.

Bu hassas koşullar altında durumun daha da karmaşık hale gelmesinin ülkedeki toplumsal barış, güvenlik ve istikrarı tehlikeye atacağına işaret eden Barzani şunları kaydetti:

"IKBY, her zaman çözümün bir parçası olacak. Bu nedenle ülkedeki ilgili tüm siyasi tarafları, ülkenin yüksek çıkarlarına dayalı bir anlayış ve anlaşmaya ulaşmak için Erbil'e gelip açık ve kapsayıcı bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz."

Barzani açıklamada, "Kitlelerin barışçıl gösteri yapma iradesine saygı duymakla birlikte, devlet kurumlarının, vatandaşların ve devlet çalışanlarının can ve mal güvenliğinin korunmasının önemini vurguluyoruz."ifadelerine yer verdi.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.