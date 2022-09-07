Türkmen Bakan Maruf: "IKBY'de siyasi partilerin kota konulu toplantılarına etnik gruplar da davet edilmeli" - Son Dakika
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Türkmen Bakan Maruf: "IKBY'de siyasi partilerin kota konulu toplantılarına etnik gruplar da davet edilmeli"

07.09.2022 11:30
Türkmen Bakan Maruf: "IKBY'de siyasi partilerin kota konulu toplantılarına etnik gruplar da davet edilmeli"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'de etnik grupların kotalarını da ilgilendiren siyasi partiler arası toplantılara Türkmenler ve diğer etnik grupların da davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'de etnik grupların kotalarını da ilgilendiren siyasi partiler arası toplantılara Türkmenler ve diğer etnik grupların da davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, IKBY seçimleri, siyasi partiler arasındaki seçim yasası anlaşmazlığı ve Anayasa yazım sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

1 Ekim'de yapılması kararlaştırılan seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesinin zor göründüğüne dikkati çeken Maruf, gelecek günlerde siyasi partiler arasında bu konuda bir toplantı yapılacağını dile getirdi.

Maruf, "Bu toplantıda seçimin ertelenmesine karar verilecek. Belki 6 aylık veya 1 yıllık erteleme olabilir." dedi.

"Seçimlerin tek merkezli olmasını istiyoruz"

IKBY milletvekili seçimleri konusunda siyasi gruplar arasında 3 ana konuda anlaşmazlık olduğunu kaydeden Maruf, şunları aktardı:

"Birincisi seçmen kaydı. Bazı gruplar diyor ki bu seçmen kaydında birçok sorun var, düzeltilmesi gerekiyor. İkinci olarak, tekli seçim merkezi olması ya da çoklu seçim merkezi olması konusunda tartışma var. Ayrıca, en mühim olan ve bizi de ilgilendiren kota konusu var."

Maruf, başta Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) olmak üzere Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) dışındaki diğer siyasi partilerin, etnik gruplara ayrılan kotaların iller üzerine dağılmasını önerdiğini belirtti.

Türkmenler olarak bu konuda kararlarının belli olduğuna işaret eden Maruf, seçimlerin tek merkezli olmasını istediklerini kaydetti.

"Toplantılara Türkmen ve diğer etnik grupların davet edilmemesine tepkiliyiz"

Maruf, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin katılımıyla siyasi partiler arası yapılan seçim konulu toplantılara daha önce Türkmenlerin ve etnik grupların davet edilmediğini belirtti.

Bu toplantıda konuşulacak konulardan bazılarının etnik gruplara ayrılan kotayla ilgili olduğunu vurgulayan Maruf, "O yüzden bu toplantılara Türkmen ve diğer etnik grupların davet edilmemesine tepkiliyiz." dedi.

Maruf, "(Etnik grupların bu toplantıya davet edilmemesi) Bu bir adaletsizliktir, haksızlıktır. Önümüzdeki günlerdeki toplantıya Türkmenler ve diğer etnik grupların da katılması şarttır, önemlidir. IKBY'de siyasi partilerin kota konulu toplantılarına etnik gruplar da davet edilmeli." ifadelerini kullandı.

"Anayasa'da da Türkmenlerin haklarının garanti altına alınması şarttır"

IKBY'deki Anayasa çalışmalarının önemli olduğunu da belirten Maruf, "Şu anda Irak Anayasası esas olarak alınıyor. Bölgede bir Anayasa yok. Anayasa olması mühimdir. Bu Anayasa'da da Türkmenlerin haklarının garanti altına alınması şarttır." ifadelerini kullandı.

Maruf, etnik grupların siyasi, kültürel ve eğitim gibi haklarını da içeren, modern, bölgeye ve Irak Anayasası'na uygun bir anayasanın ortaya çıkmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen Bakan, "Bütün tarafların, özellikle de etnik grupların da anayasa yazımında büyük bir katkısının olması şarttır." dedi.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

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