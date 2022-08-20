IKBY'de düzenlenen hadis yarışmasına 25 bin kadın katıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen Hazreti Muhammed'in hadislerini konu alan yarışmaya 25 bin kadının katıldığı belirtildi.

IKBY'de gönüllü bir grup, "Hadis Değeri" projesi kapsamında bu yıl 7'nci hadis yarışmasını gerçekleştirdi. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl sadece kadınlara yönelik düzenlenen ve 100 hadisten oluşan yarışmaya katılım yoğun oldu.

Duhok Proje Sorumlusu Ahmed Halis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının İslam Peygamberi'nin yaşamını halka öğretmek ve günlük hayatta tatbik edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Söz konusu yarışmaya bu zamana kadar 70 bin kişinin katıldığını hatırlatan Halis, "Bu sene ise 25 bin kadın sınava girdi. Duhok merkezde bulunan iki yerde 2 bin kadın yarışmaya girdi. Duhok ilçelerinde ise bu sayı 3 bin civarında." diye konuştu.

Duhok'ta yarışmaya giren Dılvin Adnan, kadınların bu yarışmaya katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek her gün 5 hadis ezberlediğini ve bir aydan fazladır bu sınava hazırlandığını dile getirdi.

Bir diğer katılımcı Narin Salih de "Başarılı olanlardan biri olmayı ümit ediyorum. Aynı zamanda bu projelerin devam etmesini istiyorum. Çünkü bu sayede gençlere doğru yol gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Halepçe proje sorumlusu Renas Muhammed Necim de Halepçe'nin Yari Şehir Parkı'nda 1000 kadının yarışmaya katıldığını söyledi.

Necim, en küçük katılımcılarının 9 yaşında, en büyüğünün ise 66 yaşında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Her yaştan kadın katıldı. Bu sene yedincisi düzenleniyor. Aynı zamanda 100 ödülden oluşan programımızda, 20 umre ziyareti, 15 bilgisayar, 10 akıllı telefon ve farklı birkaç ödül daha katılımcılarımıza sunuluyor."