Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

7 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi., System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - ERBİL

Irak Bölgesel Yönetimi, Süleymaniye, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
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