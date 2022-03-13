Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

13.03.2022 02:49

- Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket düştüğünü belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü duyurdu.

- Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav, Erbil kentine çok sayıda roket düştüğünü belirterek, roketlerin Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binası yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde patlama sesleri yankılandı. IKBY'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurdu. Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullandı. Yerel haberlerde ise, meydana gelen saldırıda 5 patlama yaşandığı aktarılırken, yerel yetkililer füzeleri kim veya kimler tarafından atıldığına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü
Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti Son dakika haberi... Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi Son dakika haberi... Savaştan önce Erbil'e gelen Ukraynalı ülkesini eskisinden daha güzel inşa edeceklerini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, IKBY, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 03:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarına çok sayıda roket düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement