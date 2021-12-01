Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda yangın - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) Erbil kentindeki parlamento binasının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan milletvekilleri ve memurlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bazı IKBY milletvekillerinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı açıklanırken, binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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