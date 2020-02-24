Irak, Kuveyt sınırını kapattı - Son Dakika
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Irak, Kuveyt sınırını kapattı

6 saat önce

Irak, korona virüsü endişesi nedeniyle Kuveyt sınırındaki Safwan sınır kapısını kapattı.

Irak, Kuveyt sınırını kapattı, System.String[]

Irak, korona virüsü endişesi nedeniyle Kuveyt sınırındaki Safwan sınır kapısını kapattı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayıldığı düşünülen korona virüsü nedeniyle dünya alarmda. Son olarak korona virüsü nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi. İran'a komşu 7 ülkeden 4'ünün İran'la sınırı kapatmasının ardından benzer bir hamle de Irak'tan geldi. Kuveyt'te ilk korona virüsünün görülmesinin ardından Irak korona virüsü nedeniyle Kuveyt ile olan sınırını kapattı. Sınır kapısının kapatılmasına resmi bir açıklama yapılmazken, korona virüsü endişesi nedeniyle bu kararın alındığı iddia edildi.


Kuveyt, İran'dan dönenen aralarında Suudi Arabistan vatandaşının da bulunduğu 3 kişide korona tespit edildiğini açıkladı.


Öte yandan, Irak, Cumartesi günü İran'dan gelen Irak vatandaşı olmayanların ülkeye alınmasını yasaklamıştı. - BAĞDAT

Kuveyt, İtalya, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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