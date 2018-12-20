Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyi Gara Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

Irak Kuzeyi Gara Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

11 saat önce

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak Kuzeyi Gara Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatında 4 Bölücü Terörist Etkisiz Hale Getirildi., System.String[]
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:51 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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