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Irak kuzeyi gedik üs bölgesinden, terör örgütü pkk'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı
6 saat önce
Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı
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