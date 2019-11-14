Son Dakika Haberleri: Irak kuzeyi gedik üs bölgesinden, terör örgütü pkk'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı
Son Dakika Güncel Irak kuzeyi gedik üs bölgesinden, terör örgütü pkk'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı - Son Dakika

Irak kuzeyi gedik üs bölgesinden, terör örgütü pkk'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı

6 saat önce

Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı.

Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı

Irak kuzeyi gedik üs bölgesinden, terör örgütü pkk'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya havan atışı

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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