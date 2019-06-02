Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi
45 dakika önce
Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Kuzeyi Hakurk
'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK
'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi
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