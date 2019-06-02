Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi
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Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi

45 dakika önce

Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi.

Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi
Irak Kuzeyi Hakurk'ta Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve barınaklar ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:15 Kaynak: İHA
Irak, PKK, Hakurk, 3. Sayfa
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