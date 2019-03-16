Irak Kuzeyi'ndeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Bu Silah ve...
25 dakika önce
Irak Kuzeyi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden bu silah ve mühimmatlar çıktı.
Irak
Kuzeyi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden bu silah ve mühimmatlar çıktı
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
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