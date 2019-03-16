Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyi'ndeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Bu Silah ve...

Irak Kuzeyi'ndeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Bu Silah ve...

25 dakika önce

Irak Kuzeyi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden bu silah ve mühimmatlar çıktı.

Irak Kuzeyi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden bu silah ve mühimmatlar çıktı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
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