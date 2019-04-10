Son Dakika Haberleri: Irak Kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Hava Harekatı Düzenlendi

Irak Kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Hava Harekatı Düzenlendi

2 saat önce

MSB: "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

MSB: "Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:47 Kaynak: İHA
PKK, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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