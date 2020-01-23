Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

ANKARA,


Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
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