Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
ANKARA,
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